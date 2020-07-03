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Від COVID-19 у світі одужало понад 5,7 млн осіб

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Станом на ранок п'ятниці загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 520 634. У свою чергу, одужали 5 723 808 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

Всього у світі 10 836 500 осіб інфіковано.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (2 735 554), Бразилія (1 496 858), Росія (660 231), а також Індія, Перу, Велика Британія, Чилі, Іспанія, Італія, Мексика, Іран, Пакистан, Франція, Туреччина та Саудівська Аравія.

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (128 684), Бразилії (61 884), Великій Британії (44 080), а також в Італії, Франції, Мексиці та Іспанії. У Китаї загалом — 4,641.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 45 887 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1185 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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