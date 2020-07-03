От COVID-19 в мире выздоровели более 5,7 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. По состоянию на утро пятницы общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 520 634. В свою очередь, выздоровели 5 723 808 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Всего в мире 10 836 500 человек инфицированы.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (2 735 554), Бразилия (1 496 858), Россия (660 231), а также Индия, Перу, Великобритания, Чили, Испания, Италия, Мексика, Иран, Пакистан, Франция, Турция и Саудовская Аравия.
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (128 684), Бразилии (61 884), Великобритании (44 080), а также в Италии, Франции, Мексике и Испании. В Китае в целом — 4,641.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 45 887 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1185 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.