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В Україні вже майже 45,9 тис. випадків COVID-19, за добу - 889

Київ • УНН

 • 18929 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. В Україні на 8:45 2 липня зафіксовано вже майже 46 тисяч випадків коронавірусного захворювання COVID-19, за добу - чергове зростання. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу на електронній карті, створеній Головним ситуаційним центром України в Апараті Ради національної безпеки і оборони України.

Так, з 45 887 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу виявили 889 інфікованих - більше, ніж добою раніше.

Внаслідок хвороби загалом померли 1185 людей, з них 12 - за останню добу.

Одужали від хвороби 20 053, з них за добу - 505.

Нагадаємо, на коронавірусну інфекцію у світі захворіло вже 10,6 млн осіб.

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