В Украине уже почти 45,9 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 889
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. В Украине на 8:45 2 июля зафиксировано уже почти 46 тысяч случаев коронавирусного заболевания COVID-19, за сутки - очередной рост. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, из 45 887 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 889 инфицированных - больше, чем сутками ранее.
Вследствие болезни всего умерли 1185 человек, из них 12 - за последние сутки.
Выздоровели от болезни 20 053, из них за сутки - 505.
Напомним, коронавирусной инфекцией в мире заболело уже 10,6 млн человек.