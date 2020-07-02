На коронавірусну інфекцію у світі захворіло вже 10,6 млн осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Станом на ранок четверга загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 515 646. У свою чергу, одужали 5 451 472 людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).
Всього у світі 10 664 433 особи інфіковано.
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (2 685 806), Бразилія (1 448 753), Росія (653 479), а також Індія, Велика Британія, Перу, Чилі, Іспанія, Італія, Мексика, Іран, Пакистан, Франція, Туреччина та Німеччина.
Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (128 061), Бразилії (60 632), Великій Британії (43 991), а також в Італії, Франції, Мексиці та Іспанії. У Китаї загалом — 4,641.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 44 998 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1173 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.