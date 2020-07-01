В Україні вже майже 45 тис. випадків COVID-19, за добу - понад 600

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Станом на 9:15 1 липня в Україні зафіксовано вже майже 45 тисяч лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Такі дані розмістив Центр громадського здоров'я України, передає УНН.

Так, з 44 998 хворих на COVID-19 в Україні за останню добу, за даними ЦГЗ, виявили 664 інфікованих, що менше, ніж добою раніше.

Внаслідок хвороби загалом померли 1173 людини.

Також 19 548 людей одужали.

Усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР — 666 147, методом ІФА — 214 887.

Кількість активних хворих станом на 1 липня становить 24 277 осіб. Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Чернівецькій (305,2), Львівській (184,5) та Рівненській (164,7) областях.

Наразі госпіталізовано 4848 осіб, з них 97 людей підключені до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 12 013 осіб, підключення до апарату ШВЛ — 396 пацієнтів.

Захворювання підтверджено у 3270 дітей та 6765 медиків, з них 4094 медпрацівники одужали.

32 985 хворих перебували на амбулаторному лікуванні.

Загалом випадки підтверджено:

  • Вінницька обл. — 1876 (1220 одужали);
  • Волинська обл. — 2427 (717 одужали);
  • Дніпропетровська обл. — 1090 (926 одужали);
  • Донецька обл. — 484 (166 одужали);
  • Житомирська обл. — 1408 (831 одужав);
  • Закарпатська обл. — 2961 (953 одужали);
  • Запорізька обл. — 572 (425 одужали);
  • Івано-Франківська обл. — 2438 (1098 одужали);
  • м. Київ — 5138 (1598 одужали);
  • Київська обл. — 2610 (1356 одужали);
  • Кіровоградська обл. — 647 (541 одужав);
  • Луганська обл. — 80 (59 одужали);
  • Львівська обл. — 5578 (800 одужали);
  • Миколаївська обл. — 447 (283 одужали);
  • Одеська обл. — 1712 (737 одужали);
  • Полтавська обл. — 319 (270 одужали);
  • Рівненська обл. — 3784 (1815 одужали);
  • Сумська обл. — 297 (230 одужали);
  • Тернопільська обл. — 1930 (1160 одужали);
  • Харківська обл. — 2169 (1104 одужали);
  • Херсонська обл. — 193 (176 одужали);
  • Хмельницька обл. — 805 (548 одужали);
  • Черкаська обл. — 645 (474 одужали);
  • Чернівецька обл. — 4850 (1916 одужали);
  • Чернігівська обл. — 538 (145 одужали).

Нагадаємо, у світі виявили уже 10,4 млн випадків коронавірусу.

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