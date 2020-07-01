У світі виявили уже 10,4 млн випадків коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Станом на ранок середи загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 509,779. У свою чергу, одужали 5,322,785 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).
Всього у світі 10,434,835 осіб інфіковано.
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США, Бразилія, Росія, Індія, Велика Британія, Перу, Чилі, Іспанія, Італія, Іран, Мексика, Франція і Німеччина.
Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США, Бразилії, Великій Британії, Італії, Франції, Іспанії та Мексиці. У Китаї загалом — 4,641.
Нагадаємо, в Україні вже 44,3 тисячі випадків COVID-19, за добу - 706.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби пандемією.