В мире обнаружили уже 10,4 млн случаев коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. По состоянию на утро среды общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 509,779. В свою очередь, выздоровели 5,322,785 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).
Всего в мире 10,434,835 человек инфицировано.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США, Бразилия, Россия, Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Иран, Мексика, Франция и Германия.
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США, Бразилии, Великобритании, Италии, Франции, Испании и Мексике. В Китае в целом - 4,641.
Напомним, в Украине уже 44,3 тысячи случаев COVID-19, за сутки - 706.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни пандемией.