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В Украине уже почти 45 тыс. случаев COVID-19, за сутки - более 600

В Украине уже почти 45 тыс. случаев COVID-19, за сутки - более 600

Киев  •  УНН

 • 21917 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. По состоянию на 9:15 1 июля в Украине зафиксировано уже почти 45 тысяч лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Такие данные разместил Центр общественного здоровья Украины, передает УНН.

Так, из 44 998 больных COVID-19 в Украине за последние сутки, по данным ЦОС, обнаружили 664 инфицированных, что меньше, чем сутками ранее.

Вследствие болезни всего умерли 1173 человека.

Также 19 548 человек выздоровели.

Всего проведенных исследований в Украине методом ПЦР - 666 147, методом ИФА - 214 887.

Количество активных больных по состоянию на 1 июля составляет 24 277 человек. Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (305,2), Львовской (184,5) и Ровенской (164,7) областях.

На данный момент госпитализированы 4848 человек, из них 97 человек подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 12 013 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 396 пациентов.

Заболевание подтверждено у 3270 детей и 6765 медиков, из них 4094 медработника выздоровели.

32 985 больных находились на амбулаторном лечении.

В общем случаи подтверждено:

  • Винницкая обл. - 1876 (1220 выздоровели)
  • Волынская обл. - 2427 (717 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 1090 (926 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 484 (166 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 1408 (831 выздоровел)
  • Закарпатская обл. - 2961 (953 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 572 (425 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 2438 (1098 выздоровели)
  • г. Киев - 5138 (1598 выздоровели)
  • Киевская обл. - 2610 (1356 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 647 (541 выздоровел)
  • Луганская обл. - 80 (59 выздоровели)
  • Львовская обл. - 5578 (800 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 447 (283 выздоровели)
  • Одесская обл. - 1712 (737 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 319 (270 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 3784 (1815 выздоровели)
  • Сумская обл. - 297 (230 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 1930 (1160 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 2169 (1104 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 193 (176 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 805 (548 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 645 (474 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 4850 (1916 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 538 (145 выздоровели).

Напомним, в мире обнаружили уже 10,4 млн случаев коронавируса.

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