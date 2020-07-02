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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 118555 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 121883 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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На коронавирусную инфекцию в мире заболело уже 10,6 млн человек

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КИЕВ. 2 июля. УНН. По состоянию на утро четверга общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 515 646. В свою очередь, выздоровели 5 451 472 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире 1 066 4433 человек инфицированы.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (2 685 806), Бразилия (1 448 753), Россия (653 479), а также Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Мексика, Иран, Пакистан, Франция, Турция и Германия.

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (128 061), Бразилии (60 632), Великобритании (43 991), а также в Италии, Франции, Мексике и Испании. В Китае всего — 4,641.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 44 998 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1173 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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