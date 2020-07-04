В Украине уже 47,6 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 914
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. В Украине на 4 июля зафиксировано уже 47,6 тысячи случаев коронавирусного заболевания COVID-19 новых случаев более 900. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украина в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Так, с 47 677 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 914 инфицированных.
Вследствие болезни вообще умерли 1227 человек, из них 15 - за последние сутки.
Выздоровели от болезни 21155, из них за сутки - 597.
Напомним, по состоянию на утро субботы общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавируса SARS-CoV-2, в мире составляет 524 614. В свою очередь, выздоровели 5848877 человек.