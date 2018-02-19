В Ровенской области в ДТП погибли двое родных братьев
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В Ровенской области вчера произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции, передает УНН.
По информации правоохранителей, 21-летний житель села Малушка, управляя автомобилем BMW на иностранном регистрации, на автодороге "Городище - Ровно - Староконстантинов" слетел в кювет с последующим опрокидыванием авто и въехал в деревья.
В это время в салоне иномарки находились пять жителей села Малушка Березновского района: трое родных братьев и еще двое парней.
"В результате ДТП 18-летний пассажир от полученных травм погиб на месте происшествия. Жизнь 13-летнего брата спасали медики, впрочем он умер в приемном отделении больницы. Еще двое пассажиров: 13-ти и 20-летние жители Малушка получили телесные повреждения и госпитализированы в травматологическое отделение медучреждения. Их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Полицейские задержали 21-летнего водителя в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас он с травмами находится под охраной в больнице.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек следственным управлением начато досудебное расследование по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
Автомобиль помещен на территорию Березновского отделения полиции.
Напомним, в Киеве на Южном мосту столкнулись 6 автомобилей.