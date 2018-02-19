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На Рівненщині у ДТП загинули двоє рідних братів

На Рівненщині у ДТП загинули двоє рідних братів

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. У Рівненській області вчора сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули двоє осіб. Про це повідомляє прес-служба обласного управління Нацполіції, передає УНН.

За інформацією правоохоронців, 21-річний житель села Малушка, керуючи автомобілем BMW на іноземній реєстрації, на автодорозі “Городище – Рівне – Старокостянтинів” злетів у кювет з подальшим перекиданням авто та в’їхав у дерева.
На той час у салоні іномарки перебувало п’ятеро жителів села Малушка Березнівського району: троє рідних братів та ще двоє молодиків.

“Унаслідок ДТП 18-річний пасажир від отриманих травм загинув на місці події. Життя 13-річного брата рятували медики, утім він помер у приймальному відділенні лікарні. Ще двоє пасажирів: 13-ти та 20-річні жителі Малушки отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані у травматологічне відділення медзакладу. Їхньому життю нічого не загрожує”, – йдеться у повідомленні.

Поліцейські затримали 21-річного водія у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він із травмами перебуває під охороною у лікарні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох людей, слідчим управлінням розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України.

Автомобіль поміщений на територію Березнівського відділення поліції.

Нагадаємо, в Києві на Південному мосту зіткнулися 6 автомобілів.

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