В Ровенской области оцифровали Острожскую Библию 1581 года
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Государственный историко-культурный заповедник г. Острога оцифровал Острожскую Библию 1581 года. Отныне, уникальное издание все желающие могут посмотреть онлайн. Об этом сообщили в Ровенском городском совете, передает УНН.
Детали
Отмечается, что Острожская Библия — одно из важнейших кириллических старопечатных изданий, которое было подготовлено кружком ученых при Острожской Академии и напечатано в Остроге печатником Иваном Федоровым благодаря князю Константину Острожскому. Книга является совершенным образцом печатного искусства Украины конца XVI века.
Сделать оцифровку удалось в рамках проекта «Оцифровка и каталогизация кириллических старопечатных книг коллекции Государственного историко-культурного заповедника г. Острог» при поддержке Украинского культурного фонда.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Музей книги и часть коллекции украинских старопечатных книг оцифруют - Минкульт