В Ровенской области оцифровали Острожскую Библию 1581 года

Детали

Отмечается, что Острожская Библия — одно из важнейших кириллических старопечатных изданий, которое было подготовлено кружком ученых при Острожской Академии и напечатано в Остроге печатником Иваном Федоровым благодаря князю Константину Острожскому. Книга является совершенным образцом печатного искусства Украины конца XVI века.

Сделать оцифровку удалось в рамках проекта «Оцифровка и каталогизация кириллических старопечатных книг коллекции Государственного историко-культурного заповедника г. Острог» при поддержке Украинского культурного фонда.

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