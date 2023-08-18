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19:26 • 38263 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 100706 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 105278 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 105675 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 100588 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 91471 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 109505 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131142 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

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В Ровенской области оцифровали Острожскую Библию 1581 года

В Ровенской области оцифровали Острожскую Библию 1581 года

Киев • УНН

 • 826715 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Государственный историко-культурный заповедник г. Острога оцифровал Острожскую Библию 1581 года. Отныне, уникальное издание все желающие могут посмотреть онлайн. Об этом сообщили в Ровенском городском совете, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Острожская Библия — одно из важнейших кириллических старопечатных изданий, которое было подготовлено кружком ученых при Острожской Академии и напечатано в Остроге печатником Иваном Федоровым благодаря князю Константину Острожскому. Книга является совершенным образцом печатного искусства Украины конца XVI века.

Сделать оцифровку удалось в рамках проекта «Оцифровка и каталогизация кириллических старопечатных книг коллекции Государственного историко-культурного заповедника г. Острог» при поддержке Украинского культурного фонда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Музей книги и часть коллекции украинских старопечатных книг оцифруют - Минкульт

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