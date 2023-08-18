На Рівненщині оцифрували Острозьку Біблію 1581 року

Деталі

Зазначається, що Острозька Біблія — одне з найважливіших кириличних стародрукованих видань, яке було підготовлене гуртком науковців при Острозькій Академії і надруковане в Острозі друкарем Іваном Федоровим завдяки князю Костянтина Острозького. Книга є досконалим зразком друкарського мистецтва України кінця XVI століття.

Зробити оцифрування вдалося в межах проєкту «Оцифрування і каталогізація кириличних стародруків колекції Державного історико-культурного заповідника м. Острог» за підтримки Українського культурного фонду.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Музей книги та частину колекції українських стародруків оцифрують - Мінкульт