На Рівненщині оцифрували Острозьку Біблію 1581 року
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Державний історико-культурний заповідник м. Острога оцифрував Острозьку Біблію 1581 року. Відтепер, унікальне видання всі охочі можуть переглянути онлайн. Про це повідомили у Рівненській міській раді, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що Острозька Біблія — одне з найважливіших кириличних стародрукованих видань, яке було підготовлене гуртком науковців при Острозькій Академії і надруковане в Острозі друкарем Іваном Федоровим завдяки князю Костянтина Острозького. Книга є досконалим зразком друкарського мистецтва України кінця XVI століття.
Зробити оцифрування вдалося в межах проєкту «Оцифрування і каталогізація кириличних стародруків колекції Державного історико-культурного заповідника м. Острог» за підтримки Українського культурного фонду.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Музей книги та частину колекції українських стародруків оцифрують - Мінкульт