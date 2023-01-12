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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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В Ровенской области на границе с беларусью активно строят защитные сооружения - ОВА

Киев • УНН

 • 542552 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. В Ровенской области на границе с беларусью активно строят инженерные и фортификационные сооружения. Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль в Telegram, передает УНН.

В Ровенской области на границе с беларусью активно строят защитные сооружения - ОВА

Цитата

«Продолжаем готовиться к обороне населенных пунктов Ровенской области. На севере активно строим инженерные и фортификационные сооружения», - написал Коваль.

По его словам, жители громад Варашского и Сарненского районов объединились и помогают копать окопы для военных. Коваль отметил, что только в один из дней пришло более 150 добровольцев.

«Есть и те, кто работает постоянно, даже в праздничные дни», - добавил Коваль.

Дополнение

10 января помощник председателя Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко сообщал, что на данный момент не фиксируется создания мощной ударной группировки, которой бы враг мог осуществить вторжение на Украину из беларуси. Однако россия активно давит на беларусь, чтобы ее подразделения присоединились к полномасштабной войне.

Вооруженные силы готовы к различным сценариям, но угроза вторжения со стороны беларуси на сегодня остается маловероятной. Так командующий группировкой Сил и средств обороны Киева, генерал-лейтенант Александр Павлюк прокомментировал информацию о переброске в юеларусь техники рф.

Павлюк сообщал, что Киевская область подготовилась к возможному наступлению оккупантов, а вокруг Киева существует несколько рубежей обороны.

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