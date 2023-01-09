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Генерал Павлюк про перекидання техніки рф до білорусі: ми готові до різних сценаріїв

Київ • УНН

 • 438865 перегляди

КИЇВ. 9 січня. УНН. Збройні сили готові до різних сценаріїв, але загроза вторгнення зі сторони білорусі, на сьогодні, залишається малоймовірною. Так командувач угруповання Сил та засобів оборони Києва, генерал-лейтенант Олександр Павлюк прокоментував інформацію про перекидання до білорусі техніки рф, передає УНН.

Генерал Павлюк про перекидання техніки рф до білорусі: ми готові до різних сценаріїв

Деталі

За словами Павлюка, військово-промисловий комплекс рф немає достатніх спроможностей щоб провести розконсервацію ОВТ. Тому противник стягує свій металобрухт на білоруському напрямку.

"За даними Генштабу ЗСУ, значна кількість озброєння та військової техніки, що прибуває до білорусі з рф для навчання особового складу противника, - знята з довготривалого зберігання. Для її відновлення потрібен час, а також значні сили та засоби.

Відомо, що до робіт по відновленню військової техніки, що прибула з рф, залучаються білоруські військовослужбовці", - додав Павлюк.

Він також наголосив, що Сили оборони уважно стежать за переміщеннями ворога, а також відслідковують потенційні загрози, які можуть бути пов‘язані зі спільними льотними навчаннями сил рф та білорусі з 16 січня по 1 лютого.

Цитата

"Ми знаємо, де ворог розміщує особовий склад та техніку. Ми готові до різних сценаріїв, але загроза вторгнення зі сторони білорусі, на сьогодні, залишається малоймовірною", - наголосив Павлюк.

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У білорусь перекинули ще один ешелон із технікою зс рф.

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