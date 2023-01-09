Генерал Павлюк о переброске техники россии в беларусь: мы готовы к разным сценариям

Детали

По словам Павлюка, военно-промышленный комплекс россии не имеет достаточных возможностей для проведения расконсервации ВВТ. Поэтому противник стягивает свой металлолом на белорусском направлении.

"По данным Генштаба ВСУ, значительное количество вооружения и военной техники, прибывающей в беларусь из рф для обучения личного состава противника, - снято с длительного хранения. Для его восстановления нужно время, а также значительные силы и средства.

Известно, что к работам по восстановлению прибывшей из россии военной техники привлекаются белорусские военнослужащие", - добавил Павлюк.

Он также подчеркнул, что Силы обороны внимательно следят за перемещениями врага, а также отслеживают потенциальные угрозы, которые могут быть связаны с совместными летными учениями сил россии и беларуси с 16 января по 1 февраля.

Цитата

"Мы знаем, где враг размещает личный состав и технику. Мы готовы к разным сценариям, но угроза вторжения со стороны беларуси, на сегодняшний день, остается маловероятной", - подчеркнул Павлюк.

Ранее

В беларусь перебросили еще один эшелон с техникой из россии.