У білорусі наразі не фіксується потужного ударного угрупування для нападу на Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Наразі не фіксується створення потужного ударного угрупування яким би ворог міг здійснити вторгнення на України з білорусі. Проте росія активно тисне на білорусь, щоб її підрозділи долучилися до повномасштабно війни. Про це повідомив помічник голови Держприкордонслужби України - прессекретар Андрій Демченко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«Щодо ситуації на кордоні з білоруссю. Тут обстановка залишається повністю контрольованою, хоча вона, звичайно, є певною мірою напруженою. білорусь не припиняє підтримувати збройну агресію росії, надаючи, власне, свою територію, інфраструктуру й свій повітряний простір», - розповів Демченко.
Він нагадав, що на території білорусі постійно відбуваються спільні навчання між підрозділами білорусі та росії.
«Також білорусь та росія не припиняють нагнітати ситуацію, заявляючи про продовження нарощення свого так званого регіонального угрупування військ "союзної держави". Водночас ми не фіксуємо створення на даний момент якогось потужного ударного угрупування, яким би ворог міг здійснити вторгнення на територію України, будь-то повторне вторгнення виключно з підрозділів рф. Але ми бачимо, що росія активно тисне на білорусь, щоб й підрозділів білорусі вже долучилися повномасштабно до війни, яку розв'язала рф проти України», - зазначив Демченко.
За його словами, за ситуацією також пильно стежать підрозділи розвідки, які фіксують все, що відбувається на території білорусі для того, щоб розуміти, коли вторгнення може відбутися.
Доповнення
Збройні сили готові до різних сценаріїв, але загроза вторгнення зі сторони білорусі на сьогодні залишається малоймовірною. Так командувач угруповання Сил та засобів оборони Києва, генерал-лейтенант Олександр Павлюк прокоментував інформацію про перекидання до білорусі техніки рф.
Павлюк повідомляв, що Київська область підготувалася до можливого наступу окупантів, а навколо Києва існує декілька рубежів оборони.