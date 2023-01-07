Київщина підготувалася до можливого наступу, навколо Києва декілька рубежів оборони - Павлюк

Цитата

«Ми постійно відстежуємо рух російської армії з полігонів. Думаю, у нас буде час попередити населення про можливий розвиток подій. Також ми створили угрупування на кордоні з білоруссю, яке готове гідно зустріти ворога. Київщина підготовилась до можливого наступу. Навколо Києва існує декілька рубежів оборони загальною протяжністю близько тисячі кілометрів. Там на основі професійних позицій, довготривалих споруд створена потужна система оборони. Весь кордон з білоруссю - це суцільні завали, мінні поля. Щоб їх пройти, треба великі зусилля», - розповів Павлюк.

На запитання, чи достатньо військових для захисту Києва та області, Павлюк відповів: «На цей момент ми маємо достатньо сил і засобів. Постійно робимо ротації підрозділам, аби люди відпочили, привели себе у бойовий стан. В області все контрольовано. Люди постійно тренуються. Наша перевага — знання місцевості, її підготовка».

Доповнення

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що у стратегічних планах кремля – захоплення всієї території України. І білоруський напрямок може бути використаний для цього. Наразі Сили оборони моніторять ситуація на півночі та постійно оцінюють ризики.