Киевская область подготовилась к возможному наступлению, вокруг Киева несколько рубежей обороны - Павлюк

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«Мы постоянно отслеживаем движение российской армии с полигонов. Думаю, у нас будет время предупредить население о возможном развитии событий. Также мы создали группировку на границе с беларусью, которая готова достойно встретить врага. Киевская область подготовилась к возможному наступлению. Вокруг Киева существует несколько рубежей обороны общей протяженностью около тысячи километров. Там на основе профессиональных позиций, долговременных сооружений создана мощная система обороны. Вся граница с беларусью — это сплошные завалы, минные поля. Чтобы их пройти, надо большие усилия», - рассказал Павлюк.

На вопрос, достаточно ли военных для защиты Киева и области, Павлюк ответил: «На данный момент мы имеем достаточно сил и средств. Постоянно делаем ротации подразделениям, чтобы люди отдохнули, привели себя в боевое состояние. В области все контролируется. Люди постоянно тренируются. Наше преимущество - знание местности, ее подготовка».

Дополнение

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что в стратегических планах кремля – захват всей территории Украины. И белорусское направление может быть использовано для этого. Сейчас Силы обороны мониторят ситуацию на севере и постоянно оценивают риски.