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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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В беларуси на данный момент не фиксируется мощная ударная группировка для нападения на Украину

Киев • УНН

 • 375160 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. На данный момент не фиксируется создание мощной ударной группировки, каким бы враг мог осуществить вторжение в Украину из беларуси. Однако россия активно давит на беларусь, чтобы ее подразделения присоединились к полномасштабной войне. Об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины – пресс-секретарь Андрей Демченко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

В беларуси на данный момент не фиксируется мощная ударная группировка для нападения на Украину

Цитата

«О ситуации на границе с беларусью. Здесь обстановка остается полностью контролируемой, хотя она, конечно, является в некоторой степени напряженной. беларусь не прекращает поддерживать вооруженную агрессию россии, предоставляя собственно свою территорию, инфраструктуру и свое воздушное пространство», - рассказал Демченко.

Он напомнил, что на территории беларуси постоянно проходят совместные учения между подразделениями беларуси и россии.

«Также беларусь и россия не прекращают нагнетать ситуацию, заявляя о продолжении наращивания своей так называемой региональной группировки войск "союзного государства". В то же время мы не фиксируем создания на данный момент какой-то мощной ударной группировки, которой враг мог бы осуществить вторжение на территорию Украины, будь-то повторное вторжение исключительно из подразделений рф. Но мы видим, что россия активно давит на беларусь, чтобы и подразделения беларуси уже присоединились полномасштабно к войне, которую развязала рф против Украины», - отметил Демченко.

По его словам, за ситуацией также пристально следят подразделения разведки, фиксирующие все происходящее на территории беларуси для того, чтобы понимать, когда вторжение может произойти.

Дополнение

Вооруженные силы готовы к разным сценариям, но угроза вторжения со стороны белорусы на сегодняшний день остается маловероятной. Так командующий группировкой Сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк прокомментировал информацию о перебрасывании в беларусь техники россии.

Павлюк сообщал, что Киевская область подготовилась к возможному наступлению оккупантов, а вокруг Киева существует несколько рубежей обороны.

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