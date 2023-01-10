В беларуси на данный момент не фиксируется мощная ударная группировка для нападения на Украину

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«О ситуации на границе с беларусью. Здесь обстановка остается полностью контролируемой, хотя она, конечно, является в некоторой степени напряженной. беларусь не прекращает поддерживать вооруженную агрессию россии, предоставляя собственно свою территорию, инфраструктуру и свое воздушное пространство», - рассказал Демченко.

Он напомнил, что на территории беларуси постоянно проходят совместные учения между подразделениями беларуси и россии.

«Также беларусь и россия не прекращают нагнетать ситуацию, заявляя о продолжении наращивания своей так называемой региональной группировки войск "союзного государства". В то же время мы не фиксируем создания на данный момент какой-то мощной ударной группировки, которой враг мог бы осуществить вторжение на территорию Украины, будь-то повторное вторжение исключительно из подразделений рф. Но мы видим, что россия активно давит на беларусь, чтобы и подразделения беларуси уже присоединились полномасштабно к войне, которую развязала рф против Украины», - отметил Демченко.

По его словам, за ситуацией также пристально следят подразделения разведки, фиксирующие все происходящее на территории беларуси для того, чтобы понимать, когда вторжение может произойти.

Дополнение

Вооруженные силы готовы к разным сценариям, но угроза вторжения со стороны белорусы на сегодняшний день остается маловероятной. Так командующий группировкой Сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк прокомментировал информацию о перебрасывании в беларусь техники россии.

Павлюк сообщал, что Киевская область подготовилась к возможному наступлению оккупантов, а вокруг Киева существует несколько рубежей обороны.