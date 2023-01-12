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На Рівненщині на кордоні з білоруссю активно будують захисні споруди - ОВА

Київ • УНН

 • 542552 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. У Рівненській області на кордоні з білоруссю активно будують інженерні та фортифікаційні споруди. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль у Telegram, передає УНН.

На Рівненщині на кордоні з білоруссю активно будують захисні споруди - ОВА

Цитата

«Продовжуємо готуватися до оборони населених пунктів Рівненської області. На півночі активно будуємо інженерні та фортифікаційні споруди», - написав Коваль.

За його словами, жителі громад Вараського і Сарненського районів об’єдналися і допомагають копати окопи для військових. Коваль зазначив, що лише в один з днів прийшло понад 150 добровольців.

«Є і ті, хто працює постійно, навіть у святкові дні», - додав Коваль.

Доповнення

10 січня помічник голови Держприкордонслужби України - прессекретар Андрій Демченко повідомляв, що наразі не фіксується створення потужного ударного угрупування, яким би ворог міг здійснити вторгнення на України з білорусі. Проте росія активно тисне на білорусь, щоб її підрозділи долучилися до повномасштабно війни.

Збройні сили готові до різних сценаріїв, але загроза вторгнення зі сторони білорусі на сьогодні залишається малоймовірною. Так командувач угруповання Сил та засобів оборони Києва, генерал-лейтенант Олександр Павлюк прокоментував інформацію про перекидання до білорусі техніки рф.

Павлюк повідомляв, що Київська область підготувалася до можливого наступу окупантів, а навколо Києва існує декілька рубежів оборони.

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