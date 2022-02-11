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15 марта, 19:03 • 103778 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 136808 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 119717 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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15 марта, 12:52 • 102722 просмотра

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15 марта, 11:23 • 100407 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 88584 просмотра

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В Ровенской области два человека погибли от взрыва гранаты

В Ровенской области два человека погибли от взрыва гранаты

Киев • УНН

 • 12423 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Взрывотехники установили, что взрыв в Ровенской области, в результате которого погибли два человека, произошел от гранаты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные полиции.

Цитата

"По результатам осмотра работниками взрывотехнической службы стало известно, что в доме взорвалась граната РГД-5. С места происшествия следователи изъяли обломки боеприпаса, рычаг и 17 патронов калибра 7,62 мм", — говорится в сообщении.

Напомним

10 февраля примерно в 21:00 в доме на улице Вилы-3 в Здолбунове Ровенской области произошел взрыв. Смертельные травмы получили 39-летний владелец жилья и его 46-летний знакомый.

Начато досудебное расследование по двум статьям УК Украины: п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство двух людей) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с боевыми припасами)

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