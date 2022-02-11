В Ровенской области два человека погибли от взрыва гранаты
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Взрывотехники установили, что взрыв в Ровенской области, в результате которого погибли два человека, произошел от гранаты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные полиции.
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"По результатам осмотра работниками взрывотехнической службы стало известно, что в доме взорвалась граната РГД-5. С места происшествия следователи изъяли обломки боеприпаса, рычаг и 17 патронов калибра 7,62 мм", — говорится в сообщении.
Напомним
10 февраля примерно в 21:00 в доме на улице Вилы-3 в Здолбунове Ровенской области произошел взрыв. Смертельные травмы получили 39-летний владелец жилья и его 46-летний знакомый.
Начато досудебное расследование по двум статьям УК Украины: п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство двух людей) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с боевыми припасами)