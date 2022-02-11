На Рівненщині від вибуху загинули двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. У Рівненській області в будинку стався вибув від якого померло двоє чоловіків. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції області.
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Пізно ввечері у приватному будинку в м. Здолбунів стався вибух.
"Відомо, що внаслідок події загинули двоє осіб: за попередньою інформацією це 39-річний власник житла та його 46-річний знайомий", - йдеться у повідомленні.
Наразі на місці події працює керівництво та слідчо-оперативна група відділення поліції №6 Рівненського РУП, фахівці вибухотехнічної служби ГУНП. Поліцейські встановлюють, який саме предмет вибухнув