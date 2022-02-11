В Ровенской области от взрыва погибли два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. В Ровенской области в доме произошёл взрыв от которого умерло двое мужчин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции области.
Детали
Поздно вечером в частном доме в г. Здолбунов произошел взрыв.
"Известно, что в результате происшествия погибли два человека: по предварительной информации это 39-летний владелец жилья и его 46-летний знакомый", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте происшествия работает руководство и следственно-оперативная группа отделения полиции №6 Ровенского РУП, специалисты взрывотехнической службы ГУНП. Полицейские устанавливают, какой именно предмет взорвался