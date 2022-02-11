На Рівненщині двоє людей загинули від вибуху гранати
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Вибухотехніки встановили, що вибух у Рівненській області, внаслідок якого загинуло двоє осіб, стався від гранати. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані поліції.
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"За результатами огляду працівниками вибухотехнічної служби стало відомо, що у будинку вибухнула граната РГД-5. Із місця події слідчі вилучили уламки боєприпасу, важіль та 17 набоїв калібру 7,62 мм", — ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
10 лютого приблизно о 21:00 у будинку на вулиці Віли-3 у Здолбунові Рівненської області стався вибух. Смертельні травми дістали 39-річний власник житла та його 46-річний знайомий.
Розпочато досудове розслідування за двома статтями КК України: п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох осіб) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження із бойовими припасами).