В Ровенской области 11-летний мальчик ранил себя из пневматического оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. В Ровенской области 11-летний мальчик ранил себя из пневматического оружия. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Ровенской области, передает УНН.
Медики областной детской больницы сообщили полиции, что к ним доставили 11-летнего мальчика с ранением стопы. Событие произошла 20 июня около 20:00.
По словам родителей, ребенок взял в руки пневматическое ружье и нажал на курок. Пуля отрикошетила и застряла в стопе ребенка.
Родители сразу обратились в местную больницу, однако в полицию никто не сообщал. Сейчас угрозы жизни ребенка нет.
Отмечается, что работники ювенальной превенции ГУНП в Ровенской области уже пообщались с родителями мальчика и выяснили, что семья благополучная, на профилактическом учете полиции никто из них не находился.
Решается вопрос об изъятии оружия и внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 166 Уголовного Кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком).
Напомним, в Днепропетровской 7-летний мальчик получил ранение из травматического пистолета.