На Рівненщині 11-річний хлопчик поранив себе з пневматичної зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. На Рівненщині 11-річний хлопчик поранив себе з пневматичної зброї. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Рівненської області, передає УНН.
Медики обласної дитячої лікарні повідомили поліції, що до них доставили 11-річного хлопчика з пораненням стопи. Подія сталася 20 червня близько 20:00.
За словами батьків, дитина взяла до рук пневматичну рушницю та натисла на курок. Куля відрикошетила та застрягла у стопі дитини.
Батьки одразу звернулись до місцевої лікарні, однак у поліцію ніхто не повідомляв. Наразі загрози життю дитини немає.
Зазначається, що працівники ювенальної превенції ГУНП в Рівненській області уже поспілкувалися з батьками хлопчика і з’ясували, що родина благополучна, на профілактичних обліках поліції ніхто із них не перебував.
Вирішується питання про вилучення зброї та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 166 Кримінального Кодексу України (Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною).
Нагадаємо, на Дніпропетровщині 7-річний хлопчик отримав поранення з травматичного пістолета.