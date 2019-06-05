На Дніпропетровщині підстрелили 7-річного хлопчика
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. На Дніпропетровщині 7-річний хлопчик отримав поранення з травматичного пістолета. Про це повідомляє прес-служба поліції області, передає УНН.
Подія сталася в ніч з 5 на 6 червня близько опівночі у м. Вільногірську. Наразі встановлено, що поранення з травматичного пістолета 7-річному хлопчику завдав його 14-річний брат.
В рамках відкритого кримінального провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ст. 125 Кримінального кодексу України, поліція встановлює обставини отримання дитиною тілесних ушкоджень. Також стосовно батька хлопчика відкрито кримінальне провадження за фактом незаконного зберігання незареєстрованої зброї (ч. 1 ст. 263).
Зброя вилучена та направлена на експертизу.
Як повідомляв УНН, на Київщині 5-річний хлопчик отримав поранення голови внаслідок випадкового пострілу.
З'ясувалося, що поліцейський "пристрілював" рушницю, коли випадково один постріл влучив на подвір’я, де у той час гуляв малолітнй хлопчик.
За попередніми висновками медиків, хлопчик отримав тяжке поранення голови, відкриту черепно-мозкову травму. Він потрапив у реанімаційне відділення. Згодом стало відомо, що дитину перевезли на лікування до столиці. За кілька днів після отримання поранення хлопчик помер.
У Голосіївському райсуді Києва обом підозрюваним у вбивсті працівникам поліції: Івану Приходьку та Володимиру Петровцю – обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.