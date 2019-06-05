В Днепропетровской области подстрелили 7-летнего мальчика
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. В Днепропетровской области 7-летний мальчик получил ранение из травматического пистолета. Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает УНН.
Происшествие произошло в ночь с 5 на 6 июня около полуночи в пгт. Вольногорске. Установлено, что ранение из травматического пистолета 7-летнему мальчику нанес его 14-летний брат.
В рамках открытого уголовного производства по предварительной правовой квалификации согласно ст. 125 Уголовного кодекса Украины, полиция устанавливает обстоятельства получения ребенком телесных повреждений. Также в отношении отца мальчика открыто уголовное производство по факту незаконного хранения незарегистрированного оружия (ч. 1 ст. 263).
Оружие изъято и направлено на экспертизу.
Как сообщал УНН, в Киевской области 5-летний мальчик получил ранение головы в результате случайного выстрела.
Выяснилось, что полицейский "пристреливал" ружье, когда случайно один выстрел попал во двор, где в то время гулял малолетний мальчик.
По предварительным выводам медиков, мальчик получил тяжелое ранение головы, открытую черепно-мозговую травму. Он попал в реанимационное отделение. Впоследствии стало известно, что ребенка перевезли на лечение в столицу. Через несколько дней после получения ранения мальчик скончался.
В Голосеевском райсуде Киева обоим подозреваемым в убийстве работникам полиции: Ивану Приходько и Владимиру Петровцу - избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.