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На ремонт и запуск подтопленной энергоинфраструктуры Херсонщины понадобится минимум месяц - ОВА

Киев • УНН

 • 1135009 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Для того, чтобы отремонтировать и запустить подтопленную, в результате подрыва дамбы, энергоинфраструктуру Херсонской области понадобится минимум месяц. С середины следующей недели свет начнет появляться в домах жителей микрорайона Остров. Об этом Telegram сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

На ремонт и запуск подтопленной энергоинфраструктуры Херсонщины понадобится минимум месяц - ОВА

Цитата

"К счастью, большая часть энергетического оборудования, – сохранена! Как только трансформаторы и земля подсохнет, специалисты приступают к работам.

Что касается сроков, на ремонт и запуск подтопленной энергоинфраструктуры понадобится минимум месяц. С середины следующей недели начинаем постепенно подключать к сети херсонский микрорайон Остров",- заявил Прокудин.

Дополнение

Подтопление со времени пика поднятия уровня воды из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС упало уже более чем на 4,69 метра и на отметке "Херсон" постепенно снижается на 1-3 см в час, сообщили в Минприроды.

Подтопленными после подрыва ГЭС остаются 41 населенный пункт в Херсонской и Николаевской областях.

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