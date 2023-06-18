На ремонт і запуск підтопленої енергоінфраструктури Херсонщини знадобиться щонайменше місяць - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Для того, щоб відремонтувати і запустити підтоплену, внаслідок підриву дамби, енергоінфраструктуру Херсонської області знадобиться щонайменше місяць. З середини наступного тижня світло почне з'являтись в домівках жителів мікрорайону Острів. Про це Telegram повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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"На щастя, більшу частину енергетичного обладнання, – збережено! Як тільки трансформатори та земля підсохне, фахівці стають до робіт.
Стосовно термінів, на ремонт та запуск підтопленої енергоінфраструктури знадобиться щонайменше місяць. З середини наступного тижня починаємо поступово підʼєднувати до мережі херсонський мікрорайон Острів",- заявив Прокудін.
Доповнення
Підтоплення з часу піку підняття рівня води через підрив дамби Каховської ГЕС впало вже на понад 4,69 метра і на позначці "Херсон" поступово знижується на 1-3 см за годину, повідомили у Міндовкілля.
Підтопленими після підриву ГЕС залишаються 41 населений пункт у Херсонській та Миколаївській областях.