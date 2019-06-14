На реформу оплаты труда педагогов в следующем году необходимо 25 млрд грн - Гриневич
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. На реформу оплаты труда педагогов в следующем году необходимо 25 млрд грн, но в целом для внедрения изменений нужно больше инвестиций. Об этом рассказала министр образования и науки Лилия Гриневич в рамках визита в общеобразовательную школу I-III ступеней в селе Сосенка Винницкой области, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.
"Нужно отходить от единой тарифной сетки, которая порождает огромную разницу в оплате труда между молодыми и опытными учителями, между дошкольниками, мастерами и учителями. Суть реформы в том, что мы не только в общем повышаем зарплату, но и выровняем эти огромные дисбалансы", - отметила Гриневич.
Она добавила, что реформа была представлена премьер-министру Владимиру Гройсману, однако это новшество может идти только вместе с новым бюджетом.
"Поэтому, к сожалению, из-за досрочных выборах внедрения этого повышения зарплат под угрозой. Нынешние парламентские выборы чрезвычайно важны для образовательной сферы. Ведь бюджет и образовательные законы принимаются в парламенте. Именно парламент избирает правительство, которому продолжать начатые изменения", - пояснила Гриневич.
По ее словам, для повышения зарплат на следующий год потребуются дополнительные 25 млрд грн, но в целом для внедрения изменений нужно будет больше инвестиций, которые будут расти поэтапно до 2023 года.
Как отметила министр образования и науки, эта трансформация будет идти вместе с ежегодным планом повышения зарплаты для всех педагогов.
"Наша цель - выйти к 2023 году на уровень четырех прожиточных минимумов минимальной зарплаты педагога. То есть речь идет о всех педагогов, которые сейчас оплачиваются, начиная с 9 тарифного разряда", - пояснила Гриневич.
Напомним, в Раде могут создать рабочую группу по повышению стипендий для студентов.