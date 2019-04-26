У Раді можуть створити робочу групу щодо підвищення стипендій для студентів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. На базі комітету Верховної Ради з питань освіти можуть створити робочу групу для обговорення питання підвищення стипендій для студентів. Таку пропозицію висунув заступник голови комітету ВР з питань науки і освіти Олександр Співаковський під час години запитань до уряду, передає УНН.
"Це питання, яке стосується призначення та виплати академічних стипендій. У нас є студенти, які мають 4, 5 балів і не отримують стипендії. Є студенти-трієчники, які отримують стипендії. Це стосується економії коштів стипендіального фонду, які залишаються нерозподіленими і повертаються до бюджету, у той час коли ці 10% могли б використовуватись на додаткове заохочення учнів, які мають успіхи. Пропоную зробити робочу групу на базі нашого комітету. Внесемо зміни для того, щоб наші студенти могли отримувати справедливу стипендію", - зазначив Співаковський.
У свою чергу міністр фінансів Оксана Маркарова та міністр освіти Лілія Гриневич заявили, що готові до створення робочої групи. Маркарова додала, що Мінфін безумовно підтримає цю пропозицію у випадку наявності коштів.
"Ми безумовно підтримуємо у випадку наявності коштів підвищення академічних стипендій, якщо є така можливість без збільшення у бюджеті... Ми готові до створення робочої групи для того, щоб правильно це врегулювати", - зазначила Маркарова.
Нагадаємо, минулого року Рада збільшила іменні стипендії студентам.