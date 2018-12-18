Рада збільшила іменні стипендії студентам
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Верховна Рада України збільшила розмір іменних стипендій ВРУ студентам вищих навчальних закладів. "За" відповідну постанову проголосувало 233 народних обранці, передає кореспондент УНН.
Відповідно до документа розмір іменних стипендій Верховної Ради України для студентів технікумів, коледжів, училищ (вищих навчальних закладів I—II рівня акредитації), які навчаються за освітнім ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) “молодший спеціаліст” або “бакалавр" становитиме 2130 гривень на місяць; для студентів університетів, академій, інститутів, консерваторій (вищих навчальних закладів III—IV рівня акредитації), наукових установ, які навчаються за освітнім ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) “бакалавр”, "спеціаліст" або “магістр”, — 2720 гривень на місяць.
Як йдеться в пояснювальній записці до постанови, збільшення розміру іменних стипендій Верховної Ради України потрібне тому, що президентські стипендії та стипендії Кабінету Міністрів значно вищі за парламентські грошові винагороди, що негативно позначається на престижі іменних стипендій ВРУ.
Парламентарі вважають, що ухвалена постанова підвищить рівень довіри до Верховної Ради України та сприятиме призупиненню відтоку найкращих студентів за кордон.
Як повідомляв УНН, Порошенко порадив майбутнім студентам "триматися заводської труби".