Порошенко порадив майбутнім студентам "триматися заводської труби"

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко порадив майбутнім студентам обирати не економічні та юридичні спеціальності, а здобувати знання в інших галузях. Про це на зустрічі зі студентами та творчою інтелігенцією в місті Дніпро зазначив сам Президент, передає УНН.