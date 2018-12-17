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Порошенко порадив майбутнім студентам "триматися заводської труби"

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко порадив майбутнім студентам обирати не економічні та юридичні спеціальності, а здобувати знання в інших галузях. Про це на зустрічі зі студентами та творчою інтелігенцією в місті Дніпро зазначив сам Президент, передає УНН.

Порошенко порадив майбутнім студентам "триматися заводської труби"

"Моя порада - не вчитися на економістів… Тримайтеся заводської труби, тримайтеся комп'ютера, тримайтеся будь-чого", - зазначив Петро Порошенко.

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Також Президент України додав, що з нього не варто брати приклад, адже він у своєму житті був і суднобудівником, і аграрником, і переробником з харчових технологій, і хіміком біохімії, і багато інших спеціальностей.

Водночас він повідомив, що є кандидатом юридичних наук, хоча і не має юридичної освіти, бо свого часу написав дисертаційну роботу про правовий аспект використання державних корпоративних прав.

Як приклад вірного вибору він навів свою дочку, яка пішла вчитися на комп'ютерного дизайнера. Хоча, як зазначив Президент, спочатку він був проти вибору доньки, а з часом зрозумів, що вона має рацію.

Як повідомляв УНН раніше, за 3 роки роботи освітніх центрів "Крим-Україна" і "Донбас-Україна" кількість вступників через них збільшилася майже вдвічі і цього року склала 1749 чоловік. 

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