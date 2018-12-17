Порошенко посоветовал будущим студентам "держатся заводской трубы"

"Мой совет - не учиться на экономистов ... Держитесь заводской трубы, держитесь компьютера, держитесь чего-либо", - отметил Петр Порошенко .

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Также Президент Украины добавил, что из него не стоит брать пример, ведь он в своей жизни был и судостроителем, и аграрием, и переработчиком по пищевым технологиям, и химиком биохимии, и много других специальностей.

Он также сообщил, что является кандидатом юридических наук, хотя и не имеет юридического образования, поскольку в свое время написал диссертационную работу о правовом аспекте использования государственных корпоративных прав.

В качестве примера правильного выбора он привел свою дочь, которая пошла учиться на компьютерного дизайнера. Хотя, как отметил Президент, сначала он был против выбора дочери, а со временем понял, что она права.

Как сообщал УНН ранее, за 3 года работы образовательных центров "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина" количество поступающих через них увеличилось почти вдвое и в этом году составила 1749 человек.