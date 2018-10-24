Понад 1700 осіб з окупованих територій вступили в українські виші за спрощеною процедурою – МОН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. За 3 роки роботи освітніх центрів "Крим-Україна" і "Донбас-Україна" кількість вступників через них збільшилася майже вдвічі і цього року склала 1749 чоловік. Про це повідомила прес-служба Міністерства освіти України, передав кореспондент УНН.

"За 3 роки роботи освітніх центрів "Крим-Україна" і "Донбас-Україна" кількість вступників через них збільшилася майже вдвічі. Так, якщо під час вступної кампанії 2016-го через освітні центри вступили близько тисячі абітурієнтів, то цього року їхня кількість сягнула 1749", - йдеться у повідомленні відомства.

Як зазначили в МОН, 2018 р. через ОЦ "Донбас-Україна" вступили 1522 особи. Минулого року цей показник склав 1346, а 2016-го – 855 осіб. Цього року найбільше вступників обрали Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка – 219, Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля – 181, Таврійський національний університет ім. Вернадського – 134. Загалом же за консультацією до центрів "Донбас-Україна" звернулося 3186 осіб.

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Через ОЦ "Крим-Україна" 2018 року вступили 227 осіб. Торік таких вступників було 204, а 2016-го – 153. Як уточнили в прес-службі, цього року найбільше вступників обрали Таврійський національний університет ім. Вернадського – 88, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана – 31, Львівську політехніку – 24. За консультацією до центрів "Крим-Україна" звернулося майже 779 осіб.

Нагадаємо, вступну кампанію 2018 року для абітурієнтів з Криму і Донбасу подовжили до кінця вересня. Вступники з тимчасово окупованих територій могли вступити на бюджет або контракт без ЗНО, українського паспорта і атестата до 28 вересня.

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