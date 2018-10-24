Более 1700 человек с оккупированных территорий поступили в украинские вузы по упрощенной процедуре - МОН

"За 3 года работы образовательных центров "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина" количество поступающих через них увеличилось почти вдвое. Так, если во время вступительной кампании 2016-го через образовательные центры поступили около тысячи абитуриентов, то в этом году их количество достигло 1749", - говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в МОН, 2018 из ОЦ "Донбасс-Украина" поступили 1522 человека. В прошлом году этот показатель составил 1346, а в 2016-м - 855 человек. В этом году больше всего абитуриентов выбрали Луганский национальный университет им. Тараса Шевченко - 219, Восточноукраинский национальный университет им. Владимира Даля - 181, Таврический национальный университет им. Вернадского - 134. Всего же за консультацией в центры "Донбасс-Украина" обратилось 3186 человек.



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Через ОЦ "Крым-Украина" в 2018 году вступили 227 человек. В прошлом году таких абитуриентов было 204, а в 2016-м - 153. Как уточнили в пресс-службе, в этом году больше абитуриентов выбрали Таврический национальный университет им. Вернадского - 88, Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана - 31, Львовскую политехнику - 24. За консультацией в центры "Крым-Украина" обратилось почти 779 человек.

Напомним, вступительную кампанию 2018 для абитуриентов из Крыма и Донбасса продлили до конца сентября. Поступающие временно оккупированных территорий могли поступить на бюджет или контракт без ВНО, украинского паспорта и аттестата до 28 сентября.



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