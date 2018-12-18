Рада увеличила именные стипендии студентам

Согласно документу размер именных стипендий Верховной Рады Украины для студентов техникумов, колледжей, училищ (высших учебных заведений I-II уровня аккредитации), обучающихся по образовательным степени (образовательно-квалификационному уровню) "младший специалист" или "бакалавр" составит 2130 гривен в месяц, для студентов университетов, академий, институтов, консерваторий (высших учебных заведений III-IV уровня аккредитации), научных учреждений, обучающихся по образовательным степени (образовательно-квалификационному уровню) "бакалавр", "специалист" а в "магистр", - 2720 гривен в месяц.



Как говорится в пояснительной записке к постановлению, увеличение размера именных стипендий Верховной Рады Украины необходимо потому, что президентские стипендии и стипендии Кабинета Министров значительно выше парламентские денежные вознаграждения, что отрицательно сказывается на престиже именных стипендий ВРУ.



Парламентарии считают, что принятое постановление повысит уровень доверия к Верховной Раде Украины и будет способствовать приостановлению оттока лучших студентов за границу.



Как сообщал УНН, Порошенко посоветовал будущим студентам "держаться заводской трубы".