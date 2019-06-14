На реформу оплати праці педагогів наступного року необхідно 25 млрд грн - Гриневич
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. На реформу оплати праці педагогів наступного року необхідно 25 млрд грн, але загалом для впровадження змін потрібно більше інвестицій. Про це розповіла міністр освіти і науки Лілія Гриневич в межах візиту у загальноосвітню школу I-III ступенів у селі Сосонка Вінницької області, передає УНН з посиланням на прес-службу МОН.
"Потрібно відходити від єдиної тарифної сітки, яка породжує величезну різницю в оплаті праці між молодими і досвідченими вчителями, між дошкільниками, майстрами та вчителями. Суть реформи в тому, що ми не лише загалом підвищуємо зарплату, але й вирівняємо ці величезні дисбаланси", - зазначила Гриневич.
Вона додала, що реформа була представлена прем‘єр-міністру Володимиру Гройсману, однак ця новація може йти тільки разом з новим бюджетом.
"Тому, на превеликий жаль, через дочасні вибори впровадження цього підвищення зарплат під загрозою. Теперішні парламентські вибори надзвичайно важливі для освітньої сфери. Адже бюджет та освітні закони приймаються в парламенті. Саме парламент обирає уряд, якому продовжувати започатковані зміни", - пояснила Гриневич.
За її словами, для підвищення зарплат на наступний рік потрібно додаткові 25 млрд грн, але загалом для впровадження змін потрібно буде більше інвестицій, які зростатимуть поетапно до 2023 року.
Як зазначила міністр освіти і науки, ця трансформація йтиме разом з порічним планом підвищення зарплати для всіх педагогів.
"Наша ціль – вийти до 2023 року на рівень чотирьох прожиткових мінімумів мінімальної зарплати педагога. Тобто йдеться про всіх освітян, які зараз оплачуються, починаючи з 9 тарифного розряду",- пояснила Гриневич.
Нагадаємо, у Раді можуть створити робочу групу щодо підвищення стипендій для студентів.