На реформу оплати праці педагогів наступного року необхідно 25 млрд грн - Гриневич

КИЇВ. 14 червня. УНН. На реформу оплати праці педагогів наступного року необхідно 25 млрд грн, але загалом для впровадження змін потрібно більше інвестицій. Про це розповіла міністр освіти і науки Лілія Гриневич в межах візиту у загальноосвітню школу I-III ступенів у селі Сосонка Вінницької області, передає УНН з посиланням на прес-службу МОН.