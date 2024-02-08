На Раховщине из-за сдвига опорной стены частично ограничено движение транспорта: водителей призывают планировать свой маршрут другим путем
Киев • УНН
Из-за обвала каменной подпорной стенки частично ограничено движение на участке автодороги Н-09 в Раховском районе.
В селе Лазещина, что на Закарпатье, произошел сдвиг опорной каменной стенки на трассе Н-09. Правоохранители частично перекрыли дорогу, а водителей призывают заранее планировать свой маршрут в объезд данного участка.
Об этом сообщает Нацполиция Украины, пишет УНН.
Детали
Сегодня в селе Лазещина Раховского района произошел сдвиг опорной каменной стенки автомобильной дороги национального значения Н-09. По предварительным данным, причиной повреждения берегового укрепления могли стать осложненные погодные условия - чрезмерные дожди и ливни
Отмечается, что движение по этому участку дороги лучшие частично ограничили - проезд осуществляется по одной полосе.
Кроме того, грузовикам, вес которых превышает 10 тонн, запретили движение по данному участку. Правоохранители советуют заранее спланировать свой маршрут в объезд данного участка.
Напомним,
Из-за поднятия уровня воды в реке Муравля возле села Семаки Черниговского района разрушена часть дороги. На месте уже обустраивают временный проезд.
На Раховщине из-за сдвига опорной стены частично ограничено движение транспорта: водителей призывают планировать свой маршрут другим путем
Из-за обвала каменной подпорной стенки частично ограничено движение на участке автодороги Н-09 в Раховском районе.
В российском белгороде "хлопок": что известно
Взрывы прогремели в российском белгороде. В минобороны рф подтвердили работу ПВО и заверили, что якобы все снаряды уничтожены.
Россияне дважды ударили ракетами по Авдеевке в Донецкой области: погибла пожилая женщина
Пожилая женщина погибла в Авдеевке Донецкой области после того, как россия осуществила два ракетных обстрела города.
Украина не признает "приговоров" в рф, работаем над возвращением украинских воинов из плена - Лубинец
Украина не признает незаконных приговоров, вынесенных украинским военнопленным в России, и работает над защитой их прав и возвращением из плена.
Тепло, как в начале апреля: в Киеве новые температурные рекорды
Киев побил температурные рекорды 7 февраля - самый теплый день за всю историю наблюдений, а среднесуточная температура воздуха, по оценкам климатологов, соответствовала 1 апреля.
Украинские военные используют дроны для разминирования морских акваторий
Украинские специалисты используют дроны для обследования морских акваторий и выявления магнитных аномалий, которые могут свидетельствовать о наличии подводных взрывных устройств, в рамках мероприятий по разминированию.
Европарламент осудил постоянные попытки россии подорвать европейскую демократию
Европейский парламент принял резолюцию, в которой выразил обеспокоенность постоянными усилиями россии, направленными на подрыв европейской демократии через вмешательство и дезинформацию.
Минюст подал в суд иск о применении санкций к пропагандисту Киселеву
Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд с требованием наложить санкции на российского пропагандиста Дмитрия Киселева за распространение кремлевской пропаганды, оправдывающей вторжение россии в Украину.
Киево-Печерской лавре официально выделили землю: не была оформлена более 30 лет
Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" предоставили в постоянное пользование земельные участки, на которых расположены объекты всемирного наследия, после более чем 30 лет без такого решения.
россияне ударили по селу Ромашково на Херсонщине: пострадал 58-летний мужчина
58-летний мужчина получил ранения во время обстрела российскими войсками села Ромашково в Херсонской области, снаряд попал во двор его дома.