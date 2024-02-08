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На Раховщине из-за сдвига опорной стены частично ограничено движение транспорта: водителей призывают планировать свой маршрут другим путем

На Раховщине из-за сдвига опорной стены частично ограничено движение транспорта: водителей призывают планировать свой маршрут другим путем

Киев  •  УНН

08 февраль 2024, 15:22  •  5103 просмотра

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Из-за обвала каменной подпорной стенки частично ограничено движение на участке автодороги Н-09 в Раховском районе.

В селе Лазещина, что на Закарпатье, произошел сдвиг опорной каменной стенки на трассе Н-09. Правоохранители частично перекрыли дорогу, а водителей призывают заранее планировать свой маршрут в объезд данного участка.

Об этом сообщает Нацполиция Украины, пишет УНН.

Детали

Сегодня в селе Лазещина Раховского района произошел сдвиг опорной каменной стенки автомобильной дороги национального значения Н-09. По предварительным данным, причиной повреждения берегового укрепления могли стать осложненные погодные условия - чрезмерные дожди и ливни

- говорится в сообщении. 

Отмечается, что движение по этому участку дороги лучшие частично ограничили - проезд осуществляется по одной полосе.

Image

Кроме того, грузовикам, вес которых превышает 10 тонн, запретили движение по данному участку. Правоохранители советуют заранее спланировать свой маршрут в объезд данного участка.

Напомним,

Из-за поднятия уровня воды в реке Муравля возле села Семаки Черниговского района разрушена часть дороги. На месте уже обустраивают временный проезд. 

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоКриминал и ЧП
rakhovРахов
ukrainaУкраина
chernigovЧернигов
На Рахівщині через зсув опорної стіни частково обмежено рух транспорту: водіїв закликають планувати свій маршрут іншим шляхом
Traffic is partially restricted in Rakhiv district due to the collapse of the support wall: drivers are urged to plan their route in a different way
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На Раховщине из-за сдвига опорной стены частично ограничено движение транспорта: водителей призывают планировать свой маршрут другим путем

Из-за обвала каменной подпорной стенки частично ограничено движение на участке автодороги Н-09 в Раховском районе.

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