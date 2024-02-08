На Раховщине из-за сдвига опорной стены частично ограничено движение транспорта: водителей призывают планировать свой маршрут другим путем

В селе Лазещина, что на Закарпатье, произошел сдвиг опорной каменной стенки на трассе Н-09. Правоохранители частично перекрыли дорогу, а водителей призывают заранее планировать свой маршрут в объезд данного участка.

Об этом сообщает Нацполиция Украины, пишет УНН.

Детали

Сегодня в селе Лазещина Раховского района произошел сдвиг опорной каменной стенки автомобильной дороги национального значения Н-09. По предварительным данным, причиной повреждения берегового укрепления могли стать осложненные погодные условия - чрезмерные дожди и ливни - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение по этому участку дороги лучшие частично ограничили - проезд осуществляется по одной полосе.

Кроме того, грузовикам, вес которых превышает 10 тонн, запретили движение по данному участку. Правоохранители советуют заранее спланировать свой маршрут в объезд данного участка.

Напомним,

Из-за поднятия уровня воды в реке Муравля возле села Семаки Черниговского района разрушена часть дороги. На месте уже обустраивают временный проезд.