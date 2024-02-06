На Чернігівщині через підняття рівня води у річці зруйновано частину дороги - Чаус
Київ • УНН
Через підняття рівня води в річці Муравля зруйновано частину дороги біля села Сьомаки Чернігівського району, облаштовується тимчасовий об'їзд.
Через підняття рівня води у річці Муравля біля села Семаки Чернігівського району зруйновано частину дороги. На місці вже облаштовують тимчасовий проїзд. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає УНН.
"Через аномальне підняття рівня води у річці Муравля зруйнована частина шляху біля села Семаки Чернігівського району. Доручив усім профільним відомствам та службам напрацювати варіанти вирішення проблеми: налаштування сполучення, забезпечення необхідним місцевих мешканців", - повідомив Чаус.
Він додав, що агентство місцевих доріг області уже облаштовує тимчасовий проїзд.
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