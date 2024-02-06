На Черниговщине из-за поднятия уровня воды в реке разрушена часть дороги - Чаус

Кулеба завил, что вероятная отставка Залужного не повлияет на отношения с союзниками

Министр иностранных дел Украины заявил, что любые изменения в украинском правительстве или военном руководстве не повлияют на отношения с западными союзниками, поскольку они уважают полномочия президента назначать чиновников.