На Рахівщині через зсув опорної стіни частково обмежено рух транспорту: водіїв закликають планувати свій маршрут іншим шляхом
Київ • УНН
Через обвал кам'яної підпірної стінки частково обмежено рух на ділянці автодороги Н-09 у Рахівському районі.
У Селі Лазещина, що на Закарпатті, відбувся зсув опорної камʼяної стінки на трасі Н-09. Правоохоронці частково перекрили дорогу, а водіїв закликають заздалегідь планувати свій маршрут в об’їзд даної ділянки.
Про це повідомляє Нацполіція України, пише УНН.
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Сьогодні у селі Лазещина Рахівського району відбувся зсув опорної камʼяної стінки автомобільного шляху національного значення Н-09. За попередніми даними, причиною пошкодження берегового укріплення могли стати ускладнені погодні умови - надмірні дощі та зливи
Зазначається, що рух цією ділянкою дороги найкращі частково обмежили - проїзд здійснюється однією смугою.
Окрім того, вантажівкам, вага яких перевищує 10 тонн, зоборонили рух даною ділянкою. Правоохоронці радять заздалегідь спланувати свій маршрут в об’їзд даної ділянки.
Нагадаємо
Через підняття рівня води у річці Муравля біля села Семаки Чернігівського району зруйновано частину дороги. На місці вже облаштовують тимчасовий проїзд.