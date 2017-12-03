Радикала Рыбалку ждет судьба его коллеги Попова

По его словам, подход Ляшко к вопросу лишения мандата своих дискредитированных однопартийцев очень выборочный. Ведь среди "радикалов" есть такие, которые причастны к гораздо более серьезным скандалам, чем хулиганские действия сына, как это произошло с Поповым.

"С Поповым сложилась такая ситуация, потому что лидер фракции просто решил воспользоваться моментом и запустить следующего человека по списку. Потому что Игорь Попов получил место в списке за то, что работал технологом во время парламентской компании, то есть, за него никто средства не заносил, и мандат ему достался бесплатно.

РПЛ же, в общем, славится скандалами. Мы помним, какие они были относительно Мосийчука, когда его судили за дачу взятки, когда в прямом эфире в Раде показывали о том, что он требовал взятку... но потом следствие зашло в тупик. Видели ситуацию, которая была с Артеменко, и тогда фракция быстро от него открестилась с его мирным планом. И самым ярким было дело Сергея Рыбалки по поводу его попытки рейдерского захвата торговой сети и торговли с оккупированными территориями.

Сейчас мы видим, что Олег Валерьевич, как лидер фракции, пытается минимизировать репутационные риски своих депутатов. Поэтому Артеменко выгнали, Мосийчуку восстановили имидж, а Рыбалку (Ляшко пошел на первый шаг) уволили с главы комитета", - отметил Станчевский и добавил, что лидер "радикалов" демонстрирует определенную избирательность в наказании своих подчиненных.

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Вместе с тем, по мнению политолога, подозреваемого в связях с ОРДЛО депутата Рыбалку таки все равно ждет судьба лишения мандата. Ведь Ляшко не сможет длительное время игнорировать этот громкий скандал и будет вынужден на него отреагировать.

"Олег Валерьевич как невероятный политический актер должен прекрасно играть свою роль и получать за это электоральные баллы. Сейчас сняли Рыбалку с председателя комитета. Но та информация, которая есть в СБУ и те расследования, которые ведутся, и те топ-менеджеры компании Рыбалки, что находятся сейчас под следствием - когда все это наберет максимальные обороты - Олег Валерьевич уже не сможет сопротивляться, и тогда, несомненно, он заявит о том, что не может держать в своей рядах человека с таким реноме. То есть, по моему убеждению, он хочет максимально получить свои политические баллы. Есть уже достаточно материалов, но он не может выглядеть в глазах избирателей, как человек, что сливает кого-то из своей команды. Неопровержимые доказательства и максимальная поддержка СМИ - и тогда Олег Валерьевич сделает следующий шаг", - резюмировал Станчевский.

Напомним, из-за участия сына нардепа Попова в разбойном нападении на супермаркет, Ляшко призвал последнего сложить мандат.

Также напомним, что другой "радикал" Рыбалка, по данным СБУ, имеет бизнес связи с ОРДЛО, а его родственные компании могут быть причастны к финансированию терроризма. Однако, несмотря на серьезность обвинений и наличие соответствующего уголовного производства, Рыбалку сложить свой мандат Ляшко пока не призывал.