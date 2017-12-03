На радикала Рибалку чекає доля його колеги Попова

За його словами, підхід Ляшка до питання позбавлення мандату своїх дискредитованих однопартійців дуже вибірковий. Адже серед "радикалів" є такі, що причетні до набагато більш серйозних скандалів, аніж хуліганські дії сина, як це сталося із Поповим.

"З Поповим склалася така ситуація, бо лідер фракції просто вирішив скористатися моментом і запустити наступну людину за списком. Тому що Ігор Попов отримав місце у списку за те, що працював технологом під час парламентської компанії, тобто, за нього ніхто кошти не заносив, і мандат йому дістався безкоштовно.

РПЛ же, загалом, славиться скандалами. Ми пам'ятаємо, які вони були стосовно Мосійчука, коли його судили за дачу хабаря, коли у прямому ефірі в Раді показували про те, що він вимагав хабаря... але потім слідство зайшло у глухий кут. Бачили ситуацію, яка була із Артеменко, і тоді фракція швидко від нього відхрестилася з його мирним планом. І найяскравішою була справа Сергія Рибалки з приводу його намагання рейдерського захоплення торгової мережі і торгівлі із окупованими територіями.

Зараз ми бачимо, що Олег Валерійович, як лідер фракції, намагається мінімізувати репутаційні ризики своїх депутатів. Тому Артеменка вигнали, Мосійчуку відновили імідж, а Рибалку (Ляшко пішов на перший крок) звільнили з голови комітету", - зазначив Станчевський і додав, що лідер "радикалів" демонструє певну вибірковість у покаранні своїх підлеглих.

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Разом з тим, на переконання політолога, підозрюваного у зв'язках з ОРДЛО депутата Рибалку таки все одно чекає доля позбавлення мандату. Адже Ляшко не зможе тривалий час ігнорувати цей гучних скандал і буде змушений на нього відреагувати.

"Олег Валерійович як неймовірний політичний актор має чудово відігравати свою роль і отримувати за це електоральні бали. Зараз зняли Рибалку із голови комітету. Але та інформація, яка є в СБУ і ті розслідування, які ведуться, і ті топ-менеджери компанії Рибалки, які знаходяться зараз під слідством - коли все це набере максимальних обертів - Олег Валерійович вже не зможе опиратися, і тоді, без сумніву, він заявить про те, що не може тримати у своїй рядах людину із таким реноме. Тобто, на моє переконання, він хоче максимально отримати свої політичні бали. Є вже достатньо матеріалів, але він не може виглядати в очах виборців, як людина, що зливає когось із своєї команди. Беззаперечні докази і максимальна підтримка ЗМІ - і тоді Олег Валерійович зробить наступний крок", - резюмував Станчевський.

Нагадаємо, через участь сина нардепа Попова у розбійному нападі на супермаркет, Ляшко закликав останнього скласти мандат.

Також нагадаємо, що інший "радикал" Рибалка, за даними СБУ, має бізнес зв'язки з ОРДЛО, а його родинні компанії можуть бути причетними до фінансування тероризму. Однак, незважаючи на серйозність звинувачень та наявність відповідного кримінального провадження, Рибалку скласти свій мандат Ляшко поки що не закликав.