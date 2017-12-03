На радикала Рибалку чекає доля його колеги Попова

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 177371 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 180924 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 312847 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 219089 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 323088 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 213061 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 238818 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 254658 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 246842 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136334 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
1.2 м/с
81 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

26 березня, 15:52 • 63314 перегляди
Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

26 березня, 16:19 • 56772 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 143480 перегляди
Умєров у Парижі обговорив з французьким колегою оборонні потреби України

Умєров у Парижі обговорив з французьким колегою оборонні потреби України

26 березня, 16:36 • 50798 перегляди
Україні потрібні європейські війська "з готовністю воювати", а не миротворці - Жовква

Україні потрібні європейські війська "з готовністю воювати", а не миротворці - Жовква

26 березня, 16:40 • 53744 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 143480 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 177364 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 312835 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 323080 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 281036 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 101213 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 88919 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 124842 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 142080 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 147389 перегляди
Актуальне
На радикала Рибалку чекає доля його колеги Попова

На радикала Рибалку чекає доля його колеги Попова

Київ • УНН

 • 12435 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Заклик лідера "Радикальної партії" до свого соратника Ігоря Попова скласти мандат - спроба завести в Парламент потрібну (наступну у списку) людину. Також, у такий спосіб, Олег Ляшко заробляє собі електоральні бали. Про це у коментарі УНН зазначив політолог Олексій Станчевський.

За його словами, підхід Ляшка до питання позбавлення мандату своїх дискредитованих однопартійців дуже вибірковий. Адже серед "радикалів" є такі, що причетні до набагато більш серйозних скандалів, аніж хуліганські дії сина, як це сталося із Поповим.

"З Поповим склалася така ситуація, бо лідер фракції просто вирішив скористатися моментом і запустити наступну людину за списком. Тому що Ігор Попов отримав місце у списку за те, що працював технологом під час парламентської компанії, тобто, за нього ніхто кошти не заносив, і мандат йому дістався безкоштовно.

РПЛ же, загалом, славиться скандалами. Ми пам'ятаємо, які вони були стосовно Мосійчука, коли його судили за дачу хабаря, коли у прямому ефірі в Раді показували про те, що він вимагав хабаря... але потім слідство зайшло у глухий кут. Бачили ситуацію, яка була із Артеменко, і тоді фракція швидко від нього відхрестилася з його мирним планом. І найяскравішою була справа Сергія Рибалки з приводу його намагання рейдерського захоплення торгової мережі і торгівлі із окупованими територіями.

Зараз ми бачимо, що Олег Валерійович, як лідер фракції, намагається мінімізувати репутаційні ризики своїх депутатів. Тому Артеменка вигнали, Мосійчуку відновили імідж, а Рибалку (Ляшко пішов на перший крок) звільнили з голови комітету", - зазначив Станчевський і додав, що лідер "радикалів" демонструє певну вибірковість у покаранні своїх підлеглих.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Радикала" Рибалку через бізнес в ОРДЛО вимагають позбавити мандату 

Разом з тим, на переконання політолога, підозрюваного у зв'язках з ОРДЛО депутата Рибалку таки все одно чекає доля позбавлення мандату. Адже Ляшко не зможе тривалий час ігнорувати цей гучних скандал і буде змушений на нього відреагувати.

"Олег Валерійович як неймовірний політичний актор має чудово відігравати свою роль і отримувати за це електоральні бали. Зараз зняли Рибалку із голови комітету. Але та інформація, яка є в СБУ і ті розслідування, які ведуться, і ті топ-менеджери компанії Рибалки, які знаходяться зараз під слідством - коли все це набере максимальних обертів - Олег Валерійович вже не зможе опиратися, і тоді, без сумніву, він заявить про те, що не може тримати у своїй рядах людину із таким реноме. Тобто, на моє переконання, він хоче максимально отримати свої політичні бали. Є вже достатньо матеріалів, але він не може виглядати в очах виборців, як людина, що зливає когось із своєї команди. Беззаперечні докази і максимальна підтримка ЗМІ - і тоді Олег Валерійович зробить наступний крок", - резюмував Станчевський.

Нагадаємо, через участь сина нардепа Попова у розбійному нападі на супермаркет, Ляшко закликав останнього скласти мандат.

Також нагадаємо, що інший "радикал" Рибалка, за даними СБУ, має бізнес зв'язки з ОРДЛО, а його родинні компанії можуть бути причетними до фінансування тероризму. Однак, незважаючи на серйозність звинувачень та наявність відповідного кримінального провадження, Рибалку скласти свій мандат Ляшко поки що не закликав.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.21
Bitcoin
$87,297.70
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,059.31
Ethereum
$2,017.85