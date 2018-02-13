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10 марта, 18:32 • 76342 просмотра

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10 марта, 17:10 • 90272 просмотра

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10 марта, 16:40 • 92857 просмотра

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10 марта, 15:15 • 110437 просмотра

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На программу живучести военных складов в 2018 году предусмотрено около 500 млн грн

На программу живучести военных складов в 2018 году предусмотрено около 500 млн грн

Киев  •  УНН

 • 7894 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. На программу живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз и складов вооружения, ракет и боеприпасов Вооруженных Сил Украины в 2018 году предусмотрено около 500 млн гривен. Об этом во время брифинга заявил представитель Минобороны Украины Николай Швец, передает корреспондент УНН.

По его словам, общая сумма средств, запланированных в соответствии программы живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов на период с 1995 по 2015 год составила 1 млрд 452,5 млн грн.

"При этом, реальное финансирование по этой программе началось лишь с 1999 года, и до событий 2014 колебалось на уровне от 10 до 39%. Исключением стал период с 2005-2009 год, когда после событий в Новобогдановке объем финансирований держался на уровне 99% от запланированных сумм ", - сообщил Швец.

Он добавил, что в 2017 году объем финансирования бело увеличено в несколько раз и "общий объем финансирования всех мероприятий живучести в настоящее время составляет около 7,8 млрд грн на период до 2025 года".

"В 2018 году на эти цели было предусмотрено около 500 млн грн", - резюмировал Швец.

Напомним, 26 сентября 2017 около 22:00 на военных складах населенного пункта Калиновка Винницкой области произошел пожар.

Как сообщал УНН, в рамках расследования взрывов в Калиновке оштрафованы офицера за халатное отношение к пропускного режима.

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