На программу живучести военных складов в 2018 году предусмотрено около 500 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. На программу живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз и складов вооружения, ракет и боеприпасов Вооруженных Сил Украины в 2018 году предусмотрено около 500 млн гривен. Об этом во время брифинга заявил представитель Минобороны Украины Николай Швец, передает корреспондент УНН.
По его словам, общая сумма средств, запланированных в соответствии программы живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов на период с 1995 по 2015 год составила 1 млрд 452,5 млн грн.
"При этом, реальное финансирование по этой программе началось лишь с 1999 года, и до событий 2014 колебалось на уровне от 10 до 39%. Исключением стал период с 2005-2009 год, когда после событий в Новобогдановке объем финансирований держался на уровне 99% от запланированных сумм ", - сообщил Швец.
Он добавил, что в 2017 году объем финансирования бело увеличено в несколько раз и "общий объем финансирования всех мероприятий живучести в настоящее время составляет около 7,8 млрд грн на период до 2025 года".
"В 2018 году на эти цели было предусмотрено около 500 млн грн", - резюмировал Швец.
Напомним, 26 сентября 2017 около 22:00 на военных складах населенного пункта Калиновка Винницкой области произошел пожар.
Как сообщал УНН, в рамках расследования взрывов в Калиновке оштрафованы офицера за халатное отношение к пропускного режима.