На програму живучості військових складів у 2018 році передбачено близько 500 млн грн

КИЇВ. 13 лютого. УНН. На програму живучості та вибуховопожежнобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України у 2018 році передбачено близько 500 млн гривень. Про це підчас брифінгу заявив представник Міноборони України Микола Швець, передає кореспондент УНН.