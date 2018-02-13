На програму живучості військових складів у 2018 році передбачено близько 500 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. На програму живучості та вибуховопожежнобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України у 2018 році передбачено близько 500 млн гривень. Про це підчас брифінгу заявив представник Міноборони України Микола Швець, передає кореспондент УНН.
За його словами, загальна сума коштів, запланованих у відповідності програми живучості та вибуховопожежнобезпеки арсеналів на період з 1995 по 2015 рік становила 1 млрд 452,5 млн грн.
“При цьому реальне фінансування за цією програмою розпочалося лише з 1999 року, ідо подій 2014 року коливалося на рівні від 10 до 39%. Виключенням став період з 2005-2009, коли після подій в Новобогданівці обсяг фінансувань тримався на рівні 99% від запланованих сум”, — повідомив Швець.
Він додав, що в 2017 році обсяг фінансування біло збільшено в декілька разів і “загальний обсяг фінансування всіх заходів живучості на цей час становить близько 7,8 млрд грн на період до 2025 року”.
“В 2018 році на ці заходи було передбачено близько 500 млн грн”, - резюмував Швець.
Нагадаємо, 26 вересня 2017 року близько 22:00 на військових складах населеного пункту Калинівка на Вінниччині сталася пожежа.
Як повідомляв УНН, в рамках розслідування вибухів у Калинівці оштрафовано офіцера за недбале ставлення до пропускного режиму.